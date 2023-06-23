Подмосковье 23 июня 2023, 14:17 Жителей Мытищ предупредили о штрафах до миллиона рублей из-за поджогов сухой травы

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Жителей Мытищ предупредили об опасности нарушения правил пожарной безопасности на природе. Так, за поджог сухой травы можно получить штраф.

Последствием поджога травы может стать возгорание и распространение огня на близлежащие территории, здания и леса. Поэтому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, запрещающие сжигание мусора, сухой травы и листьев на открытом воздухе. В случае обнаружения горения срочно сообщите об этом по номеру 112.

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Несоблюдение правил могут привести к разрушению лесных массивов, гибели животных и нарушению экологического баланса. За это предусмотрены штрафы в размере от одной тысячи рублей до миллиона.

Соблюдение правил пожарной безопасности в населенных пунктах и лесах — это не только законодательное требование, это ответственность каждого гражданина перед человечеством и природой.

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