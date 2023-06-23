23 июня 2023, 14:17
Жителей Мытищ предупредили о штрафах до миллиона рублей из-за поджогов сухой травы
Жителей Мытищ предупредили об опасности нарушения правил пожарной безопасности на природе. Так, за поджог сухой травы можно получить штраф.
Последствием поджога травы может стать возгорание и распространение огня на близлежащие территории, здания и леса. Поэтому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, запрещающие сжигание мусора, сухой травы и листьев на открытом воздухе. В случае обнаружения горения срочно сообщите об этом по номеру 112.
Реклама
Несоблюдение правил могут привести к разрушению лесных массивов, гибели животных и нарушению экологического баланса. За это предусмотрены штрафы в размере от одной тысячи рублей до миллиона.
Соблюдение правил пожарной безопасности в населенных пунктах и лесах — это не только законодательное требование, это ответственность каждого гражданина перед человечеством и природой.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Пожары
Мытищи
Реклама
Реклама