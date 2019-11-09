Жителей Москвы и области предупредили об опасном ветре

Предупреждение действует с 12:00 до полуночи 9 ноября. В воскресенье 10 ноября опасных погодных явлений метеорологи не предсказывают.

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МЧС не выпускало специальных предупреждений из-за изменения погоды в регионе. При сильном ветре ведомство обычно рекомендует быть внимательными, обходить стороной деревья и шаткие конструкции.

Ранее метеорологи предупреждали о желтом уровне погодной опасности из-за сильного ветра со 2 по 4 ноября.

9 ноября, по прогнозам Росгидромета, в московском регионе возможен небольшой дождь, воздух прогреется до +5…+7 градусов в столице и +3…+8 градусов в Подмосковье.

В воскресенье, 10 ноября, ночью ожидается небольшой дождь, в Москве +3…+5 градусов, по области +1…+6. Днем местами небольшой дождь, в столице потеплеет до +9…+11, в Подмосковье — до +6…+11.