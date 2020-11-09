Жителей московского региона предупредили о гололедице и сильном ветре

Сильный ветер и гололедица придут в Москву и Подмосковье. Непогода продлится до вечера 10 ноября, сообщили в столичном и подмосковном управлениях МЧС.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует пешеходам на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями», — сказано в сообщении пресс-службы МЧС Москвы.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, с вечера 9 ноября до вечера следующего дня в регионе скорость ветра будет достигать 17 метров в секунду.