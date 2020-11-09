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    09 ноября 2020, 17:49

    Жителей московского региона предупредили о гололедице и сильном ветре

    Редакция сайта 360°

    Сильный ветер и гололедица придут в Москву и Подмосковье. Непогода продлится до вечера 10 ноября, сообщили в столичном и подмосковном управлениях МЧС.
    Жителей московского региона предупредили о гололедице и сильном ветре

    «В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует пешеходам на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями», — сказано в сообщении пресс-службы МЧС Москвы.

    По прогнозам синоптиков Росгидромета, с вечера 9 ноября до вечера следующего дня в регионе скорость ветра будет достигать 17 метров в секунду.