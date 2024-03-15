Подмосковье 15 марта 2024, 12:38 Жителей Лобни угостили блинами с чаем на избирательных участках Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Выборы президента стартовали на 35 избирательных участках в Лобне. В честь Масленицы там проходят культурные программы, а проголосовавших угощают блинами и чаем.

Среди первых проголосовавших молодые люди, пенсионеры и даже целые семьи. Самой старшей из уже отдавших свой голос жительнице округа — 96 лет.

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Избирательные участки в Лобне будут работать в течение трех дней с 8:00 до 20:00. Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах региона возле избирательных участков запланированы культурные программы. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В Лобне избирателей угощают блинами с чаем. Атмосферу праздника поддерживает веселая музыка и ростовые куклы, с которыми можно сфотографироваться.

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