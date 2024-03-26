Подмосковье 26 марта 2024, 12:50 Жителей Лобни пригласили на конкурс видеороликов по благоустройству Медиасток.рф

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Московская область участвует в конкурсе видеороликов о результатах благоустройства за прошедшие пять лет. Жители Лобни могут проголосовать за эту работу.

Для того чтобы поддержать ролик, нужно перейти по ссылке, выбрать видео от Московской области и отдать за него свой голос.

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Жители Подмосковья продолжают выбирать места для будущего благоустройства на всероссийском голосовании. Например, в Волоколамске на выбор представлено сразу три локации: у пруда в селе Болычево, в поселке Сычево и в деревне Кашино.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».