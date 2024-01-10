10 января 2024, 11:43
Жителей Лобни обеспечили питьевой водой после коммунальной аварии на улице 40 лет Октября
Кран холодного водоснабжения сломался в доме № 14А на улице 40 лет Октября в Лобне. Сейчас дежурная бригада занимается ремонтом, а людей на время работ обеспечили питьевой водой.
Глава городского округа Лобня Игорь Демешко пообщался с жителями дома № 14А на улице 40 лет Октября. Участниками встречи также стали заместитель главы по вопросам ЖКХ Анна Тураева, депутат муниципального совета Михаил Стельмах, представители управляющей и ресурсоснабжающей компаний.
«В доме сломался кран холодного водоснабжения. Сейчас дежурная бригада работает над ремонтом, а сотрудники ООО „Чайка“ рассматривают возможность переподключения сети к другому источнику. Ситуацию с ремонтом оборудования и подачей холодного водоснабжения в дом держу на контроле», — рассказал Игорь Демешко.
Руководитель муниципалитета поручил обеспечить жителей питьевой водой. После чего сотрудники управляющей компании разнесли воду по квартирам.
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