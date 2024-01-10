Подмосковье 10 января 2024, 11:43 Жителей Лобни обеспечили питьевой водой после коммунальной аварии на улице 40 лет Октября Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Кран холодного водоснабжения сломался в доме № 14А на улице 40 лет Октября в Лобне. Сейчас дежурная бригада занимается ремонтом, а людей на время работ обеспечили питьевой водой.

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко пообщался с жителями дома № 14А на улице 40 лет Октября. Участниками встречи также стали заместитель главы по вопросам ЖКХ Анна Тураева, депутат муниципального совета Михаил Стельмах, представители управляющей и ресурсоснабжающей компаний.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

«В доме сломался кран холодного водоснабжения. Сейчас дежурная бригада работает над ремонтом, а сотрудники ООО „Чайка“ рассматривают возможность переподключения сети к другому источнику. Ситуацию с ремонтом оборудования и подачей холодного водоснабжения в дом держу на контроле», — рассказал Игорь Демешко.

Руководитель муниципалитета поручил обеспечить жителей питьевой водой. После чего сотрудники управляющей компании разнесли воду по квартирам.

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