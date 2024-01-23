Подмосковье 23 января 2024, 16:39 Жителей Люберец предупредили о плановом отключении электричества 24 января Unsplash

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Плановые отключения электроснабжения состоятся в Люберцах 24 января. На энергообъектах, обслуживаемых компанией «Мособлэнерго», проведут технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

В компании уточнили, что электричество отключат с 10:00 до 13:00 в Люберецкой центральной больнице, а также на улице Строителей и улице Космонавтов.

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По вопросам отключений и качества электроснабжения можно обратиться в «Мособлэнерго» по телефону: 8(495) 995-00-99.

Тепло продолжает возвращаться в дома Климовска и Шепчинок. Всем жителям, которые пострадали от протечек и прорывов радиаторов,компенсируют ущерб. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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