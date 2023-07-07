Подмосковье 07 июля 2023, 23:33 Жителей Коломны призвали не покидать дома из-за непогоды Глава городского округа Коломна Гречищев попросил жителей оставаться дома в непогоду Телеканал «360»

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Обрушившиеся на городской округ Коломна сильные дожди и грозы в ближайшие несколько часов не прекратятся. Поэтому жителям лучше оставаться дома во время стихии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Александр Гречищев.

Он подчеркнул, что к нему поступила информация о затоплениях, поваленных ветром деревьях и поврежденных линиях электропередач. Все экстренные службы округа, включая подмосковный МЧС перевели на усиленный режим работы.

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“В первоочередном порядке устранять последствия непогоды будем в тех локациях, где есть опасность для людей”, - написал Гречищев.

Глава округа попросил жителей с пониманием отнестись к разгулу стихии и оставаться дома, а в случае непредвиденной ситуации звонить в единую диспетчерскую службу по номеру 112.

Жительница Коломны пострадала во время грозы из-за удара молнии. Во время начала грозы она находилась около здания вокзала. В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что после осмотра врачами местной больницы жительницу отпустили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.