Жителей Коломны привлекли к ответственности за вбросы в соцсетях

Жители Коломны распространяли фейковые новости о том, что в городе не хватает средств индивидуальной защиты. Теперь их привлекут к уголовной ответственности.

Сообщения о том, что в городе не хватает масок, перчаток, защитных костюмов и препаратов, появились в чате в Telegram, который называется «Коломна-вирус». Здесь любой желающий может поделиться фейками.

Некоторые из самых активных юзеров даже обращались к публике с просьбами помочь.

Одно из таких сообщений гласило: «Чатляне, если есть информация по реальному обеспечению врачей защитными средствами — пишите в личку, пожалуйста. Уверен, мы вместе поможем им защитить их, чтобы они защитили нас».

Вроде бы благое дело, вот только у практикующих медиков и врачей, которые реально спасают человеческие жизни, другое мнение по поводу подобных жестов доброй воли.

«Первое — это надо для того, чтобы подогреть спрос на определенный товар. И второе — на этом кто-то, наверное, зарабатывает деньги. Понимая, как работают некоторые нечистоплотные люди, так называемые фонды, это люди, которые на чужой беде зарабатывают деньги», — отметил Олег Митин, главный врач Коломенской ЦРБ.

Ложная информация периодически появляется в соцсетях. МВД отслеживает фейковые публикации.

Сейчас авторами фейковых сообщений заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Это, кстати, не первый случай информационных вбросов. Известно, что за ними стоят активисты группы «Нет свалки в Коломне». И некоторые из них уже привлекались к ответственности.

«За распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений к административной ответственности привлечены трое местных жителей», — сообщила Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ответственность за ложные публикации о COVID-19 внедрили для того, чтобы представители диванных войск не наводили панику среди населения. Между тем некоторые пользователи соцсетей то ли по глупости, то ли ради личной выгоды продолжают распространять фейки, забывая об ответственности — вплоть до уголовной.