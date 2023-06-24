Подмосковье

24 июня 2023, 13:55

Жителей Коломны и Серпухова призвали отказаться от поездок на пригородных автобусах

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Жителей Коломны и Серпухова призвали отказаться от поездок на пригородных автобусных маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Пассажиров Серпухова просят воздержаться от поездок на маршрутах № 26, 28, 30, 32, 33к и 42. Автобус № 359 «Пущино — Москва, станция метро Лесопарковая» временно следует только до железнодорожной станции Серпухов.

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Жителям Коломны рекомендуют отказаться от автобусных маршрутов № 3, 5, 6, 11, 31, 32, 43, 53, 58, 59 и 64.

Ранее Минтранс сообщил об ограничении автомобильного движения на мостах через реку Оку.

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