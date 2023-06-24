24 июня 2023, 13:55
Жителей Коломны и Серпухова призвали отказаться от поездок на пригородных автобусах
Жителей Коломны и Серпухова призвали отказаться от поездок на пригородных автобусных маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Пассажиров Серпухова просят воздержаться от поездок на маршрутах № 26, 28, 30, 32, 33к и 42. Автобус № 359 «Пущино — Москва, станция метро Лесопарковая» временно следует только до железнодорожной станции Серпухов.
Реклама
Жителям Коломны рекомендуют отказаться от автобусных маршрутов № 3, 5, 6, 11, 31, 32, 43, 53, 58, 59 и 64.
Ранее Минтранс сообщил об ограничении автомобильного движения на мостах через реку Оку.
Коломна
Серпухов
Дороги
Автобусы
Реклама
Реклама