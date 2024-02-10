Подмосковье 10 февраля 2024, 21:25 Жителей коломенского поселка Пески приняли в рамках выездной администрации Телеканал «360»

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В поселке Пески прошла выездная администрация, целью которой было обсуждение актуальных проблем и вопросов, волнующих местное население. Встреча с представителями местной власти позволила жителям напрямую задать свои вопросы и высказать предложения, не покидая территории населенного пункта.

Среди наиболее острых тем, поднятых жителями, были уборка дорог, благоустройство территории и качество питьевой воды. Выездная администрация Коломны, ставшая уже привычным форматом взаимодействия власти и населения, собрала на этот раз заместителей главы, начальников управлений и представителей ресурсоснабжающих организаций.

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Одним из ключевых вопросов стал ремонт дорог, который затронул Наталью Жданову и многих других жителей поселка. Она подняла проблему состояния одной из центральных дорог в Песках, которая представляет собой серьезное испытание для автомобилистов.

Администрация взяла ситуацию на контроль, обещая провести обследование дорожного покрытия весной. В ходе встречи свои обращения озвучили почти 70 человек, и каждый из поднятых вопросов был зафиксирован для последующего рассмотрения и решения.

Такие мероприятия подчеркивают открытость и доступность местной власти для жителей Коломны и прилегающих территорий. Выездная администрация продолжает быть эффективным инструментом в решении текущих задач и улучшении качества жизни населения.

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