Подмосковье 11 мая 2023, 16:03 Жителей Истры предупредили о запрете разводить костры в лесах

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Сейчас в Подмосковье пожароопасный период — в это время запрещено не только разводить костры, но и использовать мангалы в лесу. Сотрудники МЧС провели рейд рядом с водохранилищем в Истре, чтобы напомнить жителям об установленных правилах.

Особый противопожарный режим начал действовать в регионе с 28 апреля. Продлится он до начала осени. Сотрудники МЧС в Истре постоянно выходят на проверки лесных массивов.

«Ежедневно по городскому округу и еженедельно по водохранилищу проводим патрулирование для пресечения нарушений требований пожарной безопасности», — рассказал начальник отдела надзорной деятельности МЧС России по городскому округу Истра Илья Вишняков.

Нарушителям придется заплатить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц размер штрафа составит от 60 до 90 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 600 тысяч до миллиона рублей.

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