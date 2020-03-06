Жителей и гостей Балашихи накормят фермерским сыром. Фестиваль лакомства пройдет с 22 по 25 апреля

Фестиваль сыра «Сырная гонка» пройдет на площади перед Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» с 22 по 25 апреля. С предложением провести мероприятие к главе Балашихе Сергею Юрову обратился владелец домашней сыроварни «Сыр своими руками» Михаил Губин.

Фермер Михаил Губин вместе со своей женой открыл домашнюю сыроварню «Сыр своими руками» в Балашихе в 2016 году, где готовят 85 сортов сыра, в том числе по собственным рецептам. Он попросил Сергея Юрова помочь в организации фестиваля. Его уже провели в Щелково и Красногорске.

«Я предлагаю провести фестиваль с 22 апреля, так как в этот день будет выходной, и завершить его в субботу. Для нас это будет хорошее мероприятие в центре», — сказал Сергей Юров.

Он поручил привлечь к организации фестиваля Объединенную дирекцию парков и управление культуры администрации города.

Фестиваль «Сырная гонка» планируют проводить в Балашихе два раза в год. В нем примут участие не только городские сыровары, но и с других городов Московской области и России.