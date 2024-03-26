Подмосковье 26 марта 2024, 11:39 Жителей Химок пригласили на музыкальный конкурс по проекту Олега Газманова Пресс-служба администрации г. о. Химки

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Жителей Химок приглашают к участию в творческом конкурсе «Вместе. Музыкальная семья года по версии „Родников“». Участниками конкурса могут стать все творческие семьи, где есть музыканты и певцы. Главный приз — один миллион рублей.

Конкурс откроет мини-фильм о семье художественного руководителя и идеолога проекта «Родники», народного артиста России Олега Газманова.

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«Наш президент объявил 2024 год Годом семьи. А все наши „Родниковские“ семьи — люди творческие. Кто-то пишет песни, кто-то стихи, кто-то поёт под гитару всей семьей, вместе со своими детьми и внуками», — прокомментировал народный артист России Олег Газманов.

Чтобы принять участие, необходимо снять мини-фильмы с историей своей музыкальной семьи, в котором должны звучать созданные или исполненные музыкальные произведения или их фрагменты. Работы принимают по ссылке до 31 мая. Финал конкурса проведут 8 июля 2024 года, в День семьи, любви и верности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Там же можно найти необычные тематические рестораны и кафе.

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