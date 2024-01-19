Подмосковье 19 января 2024, 14:44 Жителей Химок наградили за победу в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Подъезд дома № 8 на улице Горшина в Химках признали лучшим в номинации всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор». Победителей наградили в центральном исполнительном комитете партии «Единая Россия».

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ремонт дома на улице Горшина в Химках завершили в прошлом году. Оригинальный дизайн-проект заранее согласовали с жителями. В оформлении подъезда преобладает много зелени, а также стильный деревянный декор. Общую концепцию дополняют стилизованные информационные стенды, навигация, встречающие и провожающие надписи: «Хорошего дня» и «Добро пожаловать».

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Маргарита Цеденова, председатель совета дома № 8 по улице Горшина, подчеркнула важность взаимодействия собственников жилья с управляющей компанией. По ее словам, это позволяет быстро и качественно решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

«Хочу выразить благодарность нашей управляющей компании. Вместе с ними мы добились преображения нашего подъезда. Результат превзошел все ожидания. Я уверена, только совместными усилиями жильцов и специалистов жилищно-коммунального хозяйства можно создать красоту и уют в каждом доме», — сказала председатель совета дома № 8 Маргарита Цеденова.

Отметим, что Всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор» запустили по инициативе «Единой России». Голосование проходило в четырех номинациях: «Лучший двор», «Лучший подъезд», «Самый дружный дом», «Самый энергоэффективный дом».

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