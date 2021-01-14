В деревню Голицыно забежал необычный гость — серый волк. Местные жители успели заснять его на камеру. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский рассказал «360», что животного разыскивают ловцы. Он также призвал горожан быть сейчас осторожнее.

«В настоящий момент сформирована группа из ветеринарной службы, охотников, охотпользователей и специализированных ловцов по поиску данных животных. <...> Они ожидают на разных концах населенного пункта с надеждой обнаружить животное», — объяснил он.

Пока неизвестно, дикий ли этот волк. Власти могут оценивать только видео. На кадрах видно, как животное спокойно разгуливает вдоль жилых домов. Но, как отметил Воскресенский, животное также похоже на метиса или обычную собаку.

«Наши специалисты обнаружили у него грудь белого цвета, в связи с чем мы можем делать такие выводы. Мало того, ближайшие дикие волки у нас зарегистрированы в Можайском районе, и, соответственно, проделать такой путь из Можайска в Одинцово достаточно сложно. Поэтому в настоящий момент мы можем предположить, что данное животное принадлежит частному владельцу», — отметил он.

Представитель ведомства предупредил, что животное может быть опасно для окружающих. Поэтому лучше близко к нему не подходить, а при обнаружении — оперативно позвонить в администрацию, полицию или ветеринарную службу.

«Последний раз случай появления волка был зарегистрирован в Подмосковье на границе с Рязанской областью. Волк был болен бешенством, и он очень сильно покусал человека — это был единственный случай за последние несколько лет», — рассказал собеседник «360».

Он также добавил, если у животного есть владелец, то его ждет штраф. Потому что содержание диких животных, особенно волков, запрещено законом.