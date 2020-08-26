Еще 116 жителей деревни Каменка обеспечили газом в Подмосковье

Деревня расположена на территории городского округа Кашира. Там проложили новые газопроводы протяженностью около трех километров.

Это 14-й объект, построенный «Мособлгазом» по губернаторской программе с начала года. Об этом сказал генеральный директор компании Игорь Баранов.

Лето — активный период строительства. Всего за три месяца мы газифицируем более десяти населенных пунктов Игорь Баранов.

Работы здесь выполнили по программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года».

Для подключения дома к газу жителям надо будет подать заявку в «Мособлгаз» через личный кабинет клиента, портал с услугой присоединения к сетям или в филиале предприятия «Юг».

С 2013 года в Московской области построили свыше двух тысяч километров газовых сетей.

Ранее работники «Мособлгаза» подробно рассказали о том, какие изменения запрещены в газифицированных домах и квартирах Подмосковья.