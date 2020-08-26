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    26 августа 2020, 10:18

    Еще 116 жителей деревни Каменка обеспечили газом в Подмосковье

    Анастасия Аброськина , Екатерина Гурова

    В подмосковной деревне Каменка создали условия для газификации домов 116 жителей. Это коснулось более 90 частных и двух многоквартирных зданий. Их обеспечили голубым топливом по программе губернатора.
    Еще 116 жителей деревни Каменка обеспечили газом в Подмосковье

    Деревня расположена на территории городского округа Кашира. Там проложили новые газопроводы протяженностью около трех километров.

    Это 14-й объект, построенный «Мособлгазом» по губернаторской программе с начала года. Об этом сказал генеральный директор компании Игорь Баранов.

    Лето — активный период строительства. Всего за три месяца мы газифицируем более десяти населенных пунктов

    Игорь Баранов.

    Работы здесь выполнили по программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года».

    Для подключения дома к газу жителям надо будет подать заявку в «Мособлгаз» через личный кабинет клиента, портал с услугой присоединения к сетям или в филиале предприятия «Юг».

    С 2013 года в Московской области построили свыше двух тысяч километров газовых сетей.

    Ранее работники «Мособлгаза» подробно рассказали о том, какие изменения запрещены в газифицированных домах и квартирах Подмосковья.

    Новости SMI.FM