Еще 116 жителей деревни Каменка обеспечили газом в Подмосковье
Деревня расположена на территории городского округа Кашира. Там проложили новые газопроводы протяженностью около трех километров.
Это 14-й объект, построенный «Мособлгазом» по губернаторской программе с начала года. Об этом сказал генеральный директор компании Игорь Баранов.
Лето — активный период строительства. Всего за три месяца мы газифицируем более десяти населенных пунктовИгорь Баранов.
Работы здесь выполнили по программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года».
Для подключения дома к газу жителям надо будет подать заявку в «Мособлгаз» через личный кабинет клиента, портал с услугой присоединения к сетям или в филиале предприятия «Юг».
С 2013 года в Московской области построили свыше двух тысяч километров газовых сетей.
Ранее работники «Мособлгаза» подробно рассказали о том, какие изменения запрещены в газифицированных домах и квартирах Подмосковья.