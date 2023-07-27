Подмосковье 27 июля 2023, 16:32 Жителей частных домов в Подмосковье попросили сообщать об отсутствии квитанций за вывоз мусора Вывоз ТКО / МСК-НТ

Читать 360tv в

Региональный оператор по обращению с отходами ООО «МСК-НТ» попросил собственников частных домов в Подольске, Чехове, Серпухове и Протвине сообщать о системной недоставке квитанций «Мосэнергосбыта». Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

В этом году более тысячи должников из числа жителей частных домов обратились в офисы регоператора из-за задолженностей по статье «обращение с ТКО».

Реклама

«У значительной части на руках были судебные приказы на взыскание накопившихся задолженностей. При этом о долгах за мусор, по их словам, они даже не догадывались», — уточнили в ведомстве.

Больше всего должников насчитали в Подольске. Общая сумма долга в округе составляет более 200 миллионов рублей. В Чехове не досчитались 145 миллионов, а в Серпухове — еще 150 миллионов. Общий долг региона перед компанией перевалил за 500 миллионов рублей.

Из-за задолженности оператору приходится судиться с жителями Подмосковья. В большинстве случаев причиной долгов является отсутствие квитанций, которые просто не доходят до потребителя. Также платежки будут приходить на электронные адреса потребителей только в случае согласия на услугу.

«По закону недоставка квитанций и незнание не освобождает от обязанностей оплаты за коммунальные услуги», — уточнили в министерстве.

Сообщить о недоставке квитанций можно письмом в главный офис регионального оператора по адресу: 142306, Чехов, Почтовая улица, 30. Также можно обратиться лично в офисы в Чехове, а также в Подольске на проспекте Ленина, 97 и в Серпухове — на улице Екатерины Дашковой, 6. Кроме того, это можно сделать по электронной почте: mo@msk-nt.ru или через сообщество компании «ВКонтакте». Сообщение следует пометить как «Недоставка квитанций».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одной из ключевых задач работы блока ЖКХ является отопление. В регионе стартовала масштабная программа по обновлению сетей и котельных.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».