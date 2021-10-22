Жителей Балашихи расселят из 18 аварийных домов в рамках реновации

В Балашихе по программе реновации расселят 18 аварийных домов. Об этом на встрече с жителями микрорайона Зеленовка сообщил заместитель главы городского округа Сергей Лукичев.

Встреча прошла в пятницу в МФЦ. Лукичев рассказал, что концепцию новой застройки, предусматривающую расселение 18 аварийных домов в Балашихе, разработали совместно с правительством Московской области.

«Это микрорайоны Зеленовка, Кучино, Салтыковка и Никольско-Архангельский. Первая встреча прошла с жителями микрорайона Зеленовка, тут будут переселены шесть домов», — сообщил замглавы округа.

Фото: Константин Роик

Жителей из Зеленовки переселят на муниципальную территорию между микрорайонами Гагарина и Авиаторов.

«Мы хотим, чтобы переселение граждан было комфортным. Именно поэтому мы выбрали эту территорию, она станет стартовой площадкой. Пока это пустырь, но в скором времени здесь начнется застройка», — сказал Лукичев.

Аварийные дома снесут, а на их месте построят новые, куда также будут переселены жители аварийных домов из других частей Балашихи.

Инвестора, который будет заниматься возведением нового дома, определят по итогам конкурса в январе 2022 года. Очередная встреча с жителями состоится в феврале, с каждым собственником обсудят индивидуальные вопросы.

Программа реновации в Московской области стартовала в апреле. Планируется переселить из аварийного и ветхого жилья более 1,5 миллиона человек.