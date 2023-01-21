Подмосковье 21 января 2023, 03:40 Жителей Балашихи пригласили протестировать уникальный арт-тренажер Школьники и взрослые протестировали уникальный арт-тренажер в Балашихе ГАУ АИС «Подмосковье»

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Тренинг по рефлексивной живописи провели в Центральной городской библиотеке имени Тютчева, где представили авторский стенд-тренажер «Бриз». По мнению его изобретателя Марины Стрыгиной, аппарат корректирует психоэмоциональное состояние человека.

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«Это полотно, которое стилизовано определенным образом, и разделено на четыре зоны. Оно работает на визуальную, аудиальную и кинетическую модальности. Здесь важно в правильном ритме делать определенные перекрестные упражнения по системе „ладушек“. Этим самым мы воздействуем на мозолистое тело мозга. В результате, человек становится более ресурсным и творчески выраженным», — рассказала она.

За последние четыре года психолог-художник провела 28 выставок. Мария никогда не училась живописи, впервые она взяла в руки кисти в 64 года. По словам художницы, ей сложно остановить творческий поток благодаря своему изобретению стенду-тренажеру «Бриз».

Женщина никогда не училась живописи, но постоянно занималась по своей методике. Эффективность «Бриза» также отметили ее коллеги из Германии, Израиля и России.

«Мои клиенты выбирают полотно, которое им нравится, и рассказывают почему. Далее я даю им упражнения, которые нейтрализуют проблему и помогают стать ресурсным», — рассказала ведущая тренинга.

Психолог считает, что рефлексивную живопись и занятия на стенде-тренажере «Бриз» нужно популяризировать, чтобы как можно больше людей реализовали свой творческий потенциал.