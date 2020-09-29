Жителей Балашихи позвали на общественные слушания по благоустройству

В Балашихе обсудят благоустройство общественных территорий. На общественные слушания пригласили всех неравнодушных жителей городского округа.

Вопросы благоустройства обсудят 29 сентября в многофункциональном центре Балашихи, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Начало мероприятия запланировано на 19:00. Его организатором выступило местное управление благоустройства.

На слушаниях планируют узнать мнение жителей по двум проектам концепций благоустройства, реализация которых запланирована на 2021 год. Речь пойдет о веломаршрутах — они станут логичным продолжением уже существующей инфраструктуры — и благоустройстве территорий, прилегающих к шоссе Энтузиастов.

В администрации предложили принять участие в общественных слушаниях всех неравнодушных жителей Балашихи. Их будут ждать в конференц-зале МФЦ на улице Советской, дом №4.

В подмосковном Орехово-Зуеве для благоустройства набережной снесли ветхие постройки. Территорию облагородят по программе «Формирование современной комфортной городской среды».