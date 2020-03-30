Жителей Балашихи оповестят о ситуации с коронавирусом через громкоговорители

Система оповещения заработала в Балашихе в связи с пандемией коронавируса. Через громкоговорители жители будут получать актуальную информацию о ситуации три раза в день. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

Экстренные службы призывают жителей Балашихи соблюдать самоизоляцию и не выходить из дома без необходимости для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

«С понедельника, 30 марта, у нас в городе в соответствии с постановлением губернатора (Московской области — прим. ред.) работает система оповещения. Информация и требования постановления губернатора до жителей будут доводиться через громкоговорители, специальные сирены гражданской обороны. В отдаленных микрорайонах города работают машины гражданской обороны. Информация до жителей нашего города будет доводиться три раза в день: в 8:30, 12:30 и в 18:00 часов», — уточнил Юров.

Он добавил, что в Балашихе на базе Общественной палаты работают около 120 волонтеров, которые помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и лицам старшего возраста. Они доставляют им продуктовые наборы и лекарства.

«Просьба для всех жителей нашего города: если у вас есть информация об одиноко проживающих пенсионерах и просто тех, кому сегодня необходима помощь, проинформировать социальную защиту или ответственных от городского штаба. Информацию об ответственных мы разместили в каждом подъезде нашего жилого фонда», — добавил глава Балашихи.

Он отметил, что врачи городского округа работают ежедневно в круглосуточном режиме.

«Хочется выразить огромные слова благодарности медикам, общественникам и волонтерам за ту работу, которую они выполняют», — добавил Сергей Юров.

С 29 марта по всей Московской области введен всеобщий режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.