Жителей Балашихи оповестят о ситуации с коронавирусом через громкоговорители
Экстренные службы призывают жителей Балашихи соблюдать самоизоляцию и не выходить из дома без необходимости для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
«С понедельника, 30 марта, у нас в городе в соответствии с постановлением губернатора (Московской области — прим. ред.) работает система оповещения. Информация и требования постановления губернатора до жителей будут доводиться через громкоговорители, специальные сирены гражданской обороны. В отдаленных микрорайонах города работают машины гражданской обороны. Информация до жителей нашего города будет доводиться три раза в день: в 8:30, 12:30 и в 18:00 часов», — уточнил Юров.
Он добавил, что в Балашихе на базе Общественной палаты работают около 120 волонтеров, которые помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и лицам старшего возраста. Они доставляют им продуктовые наборы и лекарства.
«Просьба для всех жителей нашего города: если у вас есть информация об одиноко проживающих пенсионерах и просто тех, кому сегодня необходима помощь, проинформировать социальную защиту или ответственных от городского штаба. Информацию об ответственных мы разместили в каждом подъезде нашего жилого фонда», — добавил глава Балашихи.
Он отметил, что врачи городского округа работают ежедневно в круглосуточном режиме.
«Хочется выразить огромные слова благодарности медикам, общественникам и волонтерам за ту работу, которую они выполняют», — добавил Сергей Юров.
С 29 марта по всей Московской области введен всеобщий режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.