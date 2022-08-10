Жителей аварийных домов Подмосковья расселят раньше срока

Мособлдума приняла закон о заключении дополнительного соглашения с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Это поможет реализовать программу по переселению граждан из аварийного жилья на два года раньше.

Изначально программа была рассчитана на 2019–2025 годы, но губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил закончить ее раньше. В итоге около 17 тысяч человек переедут в новые квартиры до конца 2023 года — в этом поможет Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, который готов предоставить Московской области финансовую поддержку.

В рамках соглашения в 2022 году планируется расселить 4,8 тысячи человек (68,3 тысячи квадратных метров жилья), а в 2023 году — 12,1 тысячи человек (207,4 тысячи квадратных метров жилья). На эти цели фонд планирует выделить 1,6 и 2,2 миллиарда рублей соответственно.

До 31 декабря 2023 года программа будет работать в отношении ветхой недвижимости, которая была признана аварийной до 1 января 2017 года. Затем в Подмосковье начнут расселять дома, признанные непригодными для жизни уже после 1 января 2017 года.

Каждую неделю в Подмосковье десятки жителей получают ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья.