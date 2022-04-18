Жителей 13 ветхих домов переселят в Ногинске

Расселение граждан из аварийных домов на территории Богородского округа осуществляется в рамках программы Московской области на период с 2019 по 2025 года.

Одним из критериев, который необходим для включения аварийного дома в государственную программу, является признание дома ветхим до 1 января 2017 года.

Заместитель главы Богородского городского округа Анатолий Шуть сообщил о том, что обеспечение безопасных условий проживания это одна из главных приоритетных задач Минстроя Российской Федерации, правительства Московской области и администрации Богородского городского округа.

Расселение делится на два этапа. Первый будет реализован до декабря 2022 года. В Ногинске переселят жителей 13 аварийных домов. Это около 7000 квадратных метров жилой площади. На второй этап запланировано расселение еще 26 домов.

Есть случаи, когда жители многоквартирного дома отказываются от программы сноса или реконструкции. Тогда собственникам необходимо подписать заявление об отказе и отправить его в администрацию. Либо не реагировать на полученное направление. Такое бездействие со стороны жильцов автоматически будет признано, как отказ от предложенных действий.

Начальник правового управления администрации Татьяна Третьякова подчеркнула, что жителям не нужно предпринимать никаких особых действий и переживать по поводу этих мероприятий.

«Администрация исполняет предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации действия, которые направлены исключительно во благо жителей и собственников жилых помещений, которые подлежат в дальнейшем расселению», — заверила Третьякова.

Чтобы переселиться в новое жилье, всем собственникам необходимо иметь сертификат о вступлении в программу. По сопутствующим вопросам для всех желающих в администрации дают бесплатные консультации.