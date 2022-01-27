«Житель всегда прав». Воробьев напомнил о главном принципе работы руководства Подмосковья
Андрей Воробьев напомнил о главном принципе работы руководства Подмосковья
В Московской области власти придерживаются принципа открытости. Только так жители региона смогут понять логику действий правительства, главный вектор которого — помочь людям.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения подчеркнул, что власти неслучайно буквально с первого дня работы провозгласили ряд принципов.
«Главный из этих принципов — житель всегда прав», — сказал глава региона.
Воробьев пояснил, что прежде всего такая позиция подразумевает обязанность властей сделать все, «чтобы уделить внимание, помочь».
«Должен быть элемент эмпатии», — заметил губернатор.
Сегодняшнее обращение, напомнил Андрей Воробьев, уже десятое по счету. Направлены они на активную обратную связь.
«Чем больше мы имеем представление о том, что беспокоит людей, чем больше решаем проблем, тем мы удовлетворяем запрос жителей и, конечно, формируем доверие — самое дорогое, что может быть», — обратил он внимание.
Население Московской области, заключил Воробьев, нуждается в постоянном диалоге и коммуникациях.