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    27 января 2022, 11:20

    «Житель всегда прав». Воробьев напомнил о главном принципе работы руководства Подмосковья

    Андрей Воробьев напомнил о главном принципе работы руководства Подмосковья

    Александра Ломейко, Анастасия Аброськина

    В Московской области власти придерживаются принципа открытости. Только так жители региона смогут понять логику действий правительства, главный вектор которого — помочь людям.

    «Житель всегда прав». Воробьев напомнил о главном принципе работы руководства Подмосковья

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения подчеркнул, что власти неслучайно буквально с первого дня работы провозгласили ряд принципов.

    «Главный из этих принципов — житель всегда прав», — сказал глава региона.

    Воробьев пояснил, что прежде всего такая позиция подразумевает обязанность властей сделать все, «чтобы уделить внимание, помочь».

    «Должен быть элемент эмпатии», — заметил губернатор.

    Сегодняшнее обращение, напомнил Андрей Воробьев, уже десятое по счету. Направлены они на активную обратную связь.

    «Чем больше мы имеем представление о том, что беспокоит людей, чем больше решаем проблем, тем мы удовлетворяем запрос жителей и, конечно, формируем доверие — самое дорогое, что может быть», — обратил он внимание.

    Население Московской области, заключил Воробьев, нуждается в постоянном диалоге и коммуникациях.