Подмосковье 09 февраля 2023, 12:27 Житель Воскресенска получил стипендию губернатора за создание иммерсивного спектакля в народном стиле

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение о присуждении и выплате стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам Подмосковья. Среди стипендиатов — житель Воскресенска Илья Ермишин, автор иммерсивного спектакля в народном стиле «Букет».

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Илья Ермишин работает художественным руководителем Дома культуры «Хорлово» и Центра культуры и досуга «Родник». Он со своим спектаклем одержал победу в номинации «Молодой талантливый автор Московской области».

Губернаторские стипендии присуждаются на один год в двух номинациях - для молодых авторов и выдающихся деятелей культуры и искусства. В состав конкурсной комиссии входят авторитетные эксперты Подмосковья.

Эти меры поддержки призваны содействовать созданию новых произведений литературы, кино, музыкального, театрального, изобразительного, исполнительского, декоративно-прикладного и других видов искусства, направленных на популяризацию исторического и культурного наследия народов России.

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