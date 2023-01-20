20 января 2023, 16:19
Житель Волоколамска заплатит штраф за незаконное использование земель лесного фонда
Инспекторы обнаружили незаконное использование лесного участка в Волоколамске. Владелец дачи разместил на нем хозяйственную постройку. На нарушителя возбудили уголовное дело.
Владелец участка в СНТ «Полянки» деревни Кутьино возвел на земле лесного фонда хозпостройку, в которой хранит спортивный инвентарь. За нарушение виновник выплатит штраф, который возместит вред, нанесенный природе. Другим жителям СНТ рассказали о последствиях самовольного захвата земли, незаконных рубок и организации свалок.
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Замглавы «Мособллес» Марина Кислицина рассказала, что штраф за незаконное использование земель достигает 50 тысяч рулей для жителей, 100 тысяч — для должностных и 300 тысяч — для юридических лиц.
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«Самовольный захват земли — это ее присвоение и использование лицом, которое не имеет на участок законных прав, по собственной инициативе и для достижения личных целей», — уточнила она.
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