10 сентября 2023, 18:09
Житель Волоколамска пришел на выборы в образе богатыря Алеши Поповича
В Волоколамске на один из избирательных участков пришел местный житель в образе былинного богатыря Алеши Поповича. Этим шагом он хотел показать, что в дни выборов даже самые занятые персонажи бросают дела ради голосования.
«Зачем нам иностранные персонажи, когда у нас есть свои супергерои — настоящие русские богатыри» — пояснил местный житель.
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По его словам, его коллеги Добрыня Никитич и Илья Муромец не смогли прийти лично на участки, но уже проголосовали дистанционно.
Более половины жителей Московской области приняли участие в голосовании на выборах губернатора. По данным на 15:00 общая явка на избирательные участки составила 50,78% или 2 849 645 человек.
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Выборы в Подмосковье — 2023
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