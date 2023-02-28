Подмосковье 28 февраля 2023, 14:47 Житель Видного победил в конкурсе дизайна транспортной карты «Стрелка»

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Голосование за лучший авторский дизайн транспортной карты «Стрелка» завершилось в Подмосковье. Больше всего симпатий заработал макет жителя Видного — за него проголосовало 30% респондентов.

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Второе и третье места заняли участники из Красногорска и Мытищ. Макеты победителей появятся на лимитированной серии карт «Стрелка».

В январе этого года компания «Мострансавто» совместно с Минтрансом Подмосковья объявила конкурс на лучший дизайн карты. Главной темой работ стала Московская область. Всего было получено около 50 макетов — семь лучших члены жюри отправили на общественное голосование.

«Стрелкой» жители и гости Московской области могут оплатить проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах «Мострансавто». При данном способе оплаты проезда действует система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит.

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