Подмосковье 02 июня 2023, 21:47 Житель Солнечногорска занял первое место на фестивале «Золото Сенежа»

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Житель Солнечногорска Антон Нестеренко занял первое место в соревнованиях смешанных пар на фестивале рогейна «Золото Сенежа». Дистанцию 63 километра он вместе с напарницей преодолел за восемь часов.

«Для меня это была полезная тренировка перед будущими стартами. Но и без сложных участков не обошлось. Более 20 минут пришлось потратить на один километр вдоль ЛЭП по болоту с большим количеством поваленных деревьев», — рассказал Нестеренко.

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Соревнования начались в Тверской области на берегу Вышневолоцкого моря. В них поучаствовали более 150 спортсменов из разных регионов России. С помощью карты и компаса участникам предстояло найти в лесу наибольшее количество контрольных пунктов.

«Нестеренко неоднократно подтверждал свой высочайший уровень. В активе спортсмена только за последний год победы на престижных соревнованиях в забегах на 70, 60 и 40 километров», — сообщил глава Солнечногорска Константин Михальков.

Спортсмен из Солнечногорска уже готовится к одному из популярных спортивных событий в беговом движении — ночной трейл #CrazyOwl50. Забег на 53 километра пройдет 10 июня в Завидово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности развития в регионе спортивной инфраструктуры.

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