18 апреля 2023, 14:39
Житель Солнечногорска занял первое место на чемпионате России по тяжелой атлетике
Спортсмен из Солнечногорска занял первое место на открытом чемпионате России по тяжелой атлетике в старших возрастных группах. Соревнования прошли в Татарстане с 12 по 16 апреля.
Участие в состязаниях приняли более 200 спортсменов из всех регионов страны. Московскую область и городской округ Солнечногорск представил атлет Михаил Гринько.
Он выступил в возрастной группе 45 — 49 лет и занял первое место в весовой категории до 109 килограммов.
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Спортсмены
Солнечногорск
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