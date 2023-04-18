Подмосковье 18 апреля 2023, 14:39 Житель Солнечногорска занял первое место на чемпионате России по тяжелой атлетике

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Спортсмен из Солнечногорска занял первое место на открытом чемпионате России по тяжелой атлетике в старших возрастных группах. Соревнования прошли в Татарстане с 12 по 16 апреля.

Участие в состязаниях приняли более 200 спортсменов из всех регионов страны. Московскую область и городской округ Солнечногорск представил атлет Михаил Гринько.

Он выступил в возрастной группе 45 — 49 лет и занял первое место в весовой категории до 109 килограммов.

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