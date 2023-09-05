Подмосковье 05 сентября 2023, 17:42 Житель Солнечногорска занял 3-е место в полумарафоне на 10 километров в Ярославле Фото: личная страница спортсмена в соцсети «ВКонтакте»

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Житель Солнечногорска Андрей Тимошин занял третье место в полумарафоне в Ярославле. Спортсмен бежал дистанцию 10 километров.

Соревнования прошли в 1-й раз. Участникам предложили дистанции в пять, 10 и 21,1 километра.

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В забегах приняли участие более шести тысяч спортсменов из 70 регионов страны. Они бежали по историческому центру Ярославля. Для детей организовали трассы длиной 300 и 600 метров.

Тимошин пробежал 10 километров за 31 минуту и 29 секунд.

«Гордимся достижениями солнечногорских спортсменов. Поздравляю Андрея с этим высоким достижением и желаю новых побед!» — поздравил глава Солнечногорска Константин Михальков.

Ранее победу в самом массовом старте за полярным кругом в мире Kildin Ultra одержал еще один житель Солнечногорска Антон Нестеренко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

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