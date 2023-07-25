Подмосковье 25 июля 2023, 14:45 Житель Солнечногорска выиграл на ежегодном марафоне в Суздале Автор фото - Running Heroes Russia

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Житель Солнечногорска Антон Нестеренко победил на ежегодном ультрамарафоне GoldenRingUltraTrail в Суздале. Он стал лучшим на дистанции 80 километров.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, в мероприятии участвовали пять тысяч человек. Забеги состоялись на дистанции от пяти до 100 километров для взрослых и от одного до трех километров для детей.

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Антон Нестеренко преодолел дистанцию с результатом 6:48:24. Ранее он показывал лучший результат на престижных стартах Zuratkul Fest, ночного ультрамарафоне Crazy Owl 50 Zavidovo, фестивале рогейна «Золото Сенежа» и других мероприятиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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