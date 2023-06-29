Подмосковье 29 июня 2023, 11:06 Житель Солнечногорска стал победителем забега на 84 километра в Челябинске

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Житель Солнечногорска Антон Нестеренко стал победителем трейла Zuratkul Fest. Забег на 84 километра проходил в национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области.

Соревнования проходили на дистанциях 10, 35, 54 и 84 километров.

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«В середине дистанции на противоходе были видны все отставания, и там преимущество было уже около 20 минут. Поэтому дальше до финиша бежал, экспериментируя с новыми вариантами питания и любуясь видами. Дорога Уфа-Зюраткуль далась гораздо тяжелее самого забега», — отметил Антон Нестеренко.

Маршрут через Зюраткульский фонтан и хребет Москаль Антон Нестеренко преодолел за восемь часов 58 минут и 43 секунды. Он занял 1-е место.

«Житель Солнечногорска неоднократно показывает лучшие результаты, участвуя в соревнованиях по всей России. И в этот раз он доказал свою силу и выносливость уже в Челябинской области. Поздравляю Антона и желаю новых побед впереди!» — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Вскоре спортсмен планирует выступить на соревнованиях в Суздале. Он пробежит дистанцию в 80 километров.

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