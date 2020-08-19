Общение без барьеров. Житель Солнечногорска разработал сайт для чтения шрифта Брайля

Программист Илья Оводов из Солнечногорска захотел помочь в учебе своей незрячей дочери. Он разработал сервис по переводу шрифта Брайля в обычный текст. Программу назвал в честь ребенка — «Ангелина ридер». Девочка вместе с папой стала первым пользователем.

Источник фото: телеканал «360»

«Почитать все, глядя на точки, в принципе, можно, потому что худо-бедно пришлось Брайль тоже выучить. Хотя я в последнее время избаловался, почти забыл. Потому что я сейчас пользуюсь только программой. Это, оказывается, намного быстрее, чем разбирать это все глазами», — поделился разработчик программы Илья Оводов.

Пользоваться сервисом просто. Нужно написать или набрать текст шрифтом Брайля, сфотографировать его и загрузить снимок на сайт. Система переведет предложение. Программа помогает Ангелине заниматься с учителем.

«Я очень довольна, потому что время сократилось на подготовку в десятки раз. Это очень важно для учителя. Я лучше больше с ребенком позанимаюсь и придумаю ему еще что-то, а то долго приходилось читать», — отметила тифлопедагог Лариса Лукьянчикова.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме русскоязычных, сайт распознает английские символы шрифта Брайля. Поэтому сервисом пользуются и за границей. Жительница Сиднея Татьяна Эрнст учит уроки со слабовидящей дочерью Алисией только по этой программе.

«Я никогда ничего подобного не видела раньше. Наверное, это связано с тем, что технологии, которые позволили написать такую программу, появились сравнительно недавно. И во всяком случае мои знакомые учителя, которые работают с детьми с плохим зрением как в Австралии, так и в Америке, никогда ни о чем подобном не слышали», — рассказала пользователь программы Татьяна Эрнст.

Это первая программа в России по переводу языка слепых с помощью фото, считают эксперты. Программа пригодится родителям и учителям незрячих или слабовидящих детей. К тому же сервис бесплатный.

Источник фото: телеканал «360»

«Можно таким образом проверять таблички по Брайлю, которые сейчас должны быть по программе «Доступная среда». Но они не всегда правильно выполнены. Вот еще один вариант использования приложения», — пояснила специалист по адаптивным технологиям Светлана Васильева.

Свою программу Илья представил на премию губернатора «Мы рядом». И если его проект выйдет в топ, то разработчик получит выигрыш. На эти деньги он планирует улучшить работу сайта. И, конечно, создать мобильное приложение. Его каждый сможет скачать себе на телефон. И тогда сайт станет еще доступнее и удобнее.