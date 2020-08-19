Общение без барьеров. Житель Солнечногорска разработал сайт для чтения шрифта Брайля
«Почитать все, глядя на точки, в принципе, можно, потому что худо-бедно пришлось Брайль тоже выучить. Хотя я в последнее время избаловался, почти забыл. Потому что я сейчас пользуюсь только программой. Это, оказывается, намного быстрее, чем разбирать это все глазами», — поделился разработчик программы Илья Оводов.
Пользоваться сервисом просто. Нужно написать или набрать текст шрифтом Брайля, сфотографировать его и загрузить снимок на сайт. Система переведет предложение. Программа помогает Ангелине заниматься с учителем.
«Я очень довольна, потому что время сократилось на подготовку в десятки раз. Это очень важно для учителя. Я лучше больше с ребенком позанимаюсь и придумаю ему еще что-то, а то долго приходилось читать», — отметила тифлопедагог Лариса Лукьянчикова.
Кроме русскоязычных, сайт распознает английские символы шрифта Брайля. Поэтому сервисом пользуются и за границей. Жительница Сиднея Татьяна Эрнст учит уроки со слабовидящей дочерью Алисией только по этой программе.
«Я никогда ничего подобного не видела раньше. Наверное, это связано с тем, что технологии, которые позволили написать такую программу, появились сравнительно недавно. И во всяком случае мои знакомые учителя, которые работают с детьми с плохим зрением как в Австралии, так и в Америке, никогда ни о чем подобном не слышали», — рассказала пользователь программы Татьяна Эрнст.
Это первая программа в России по переводу языка слепых с помощью фото, считают эксперты. Программа пригодится родителям и учителям незрячих или слабовидящих детей. К тому же сервис бесплатный.
«Можно таким образом проверять таблички по Брайлю, которые сейчас должны быть по программе «Доступная среда». Но они не всегда правильно выполнены. Вот еще один вариант использования приложения», — пояснила специалист по адаптивным технологиям Светлана Васильева.
Свою программу Илья представил на премию губернатора «Мы рядом». И если его проект выйдет в топ, то разработчик получит выигрыш. На эти деньги он планирует улучшить работу сайта. И, конечно, создать мобильное приложение. Его каждый сможет скачать себе на телефон. И тогда сайт станет еще доступнее и удобнее.