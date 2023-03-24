Подмосковье 24 марта 2023, 20:24 Житель Солнечногорска продал квартиру в Черногории, чтобы помочь бойцам СВО

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Заслуженный артист России и житель Солнечногорска Сергей Куприк продал свою квартиру в Черногории, чтобы помощь участникам спецоперации. Вместе с супругой Екатериной он отправляет на Донбасс гуманитарную помощь с 2014 года.

«Это квартира — апартаменты. Это так там называется. В свое время мы покупали ее, просто инвестировали, деньги вложили. Но сейчас, видимо, пришло время расстаться», — сообщил артист.

Куприк не ожидал, что информация о продаже недвижимости дойдет до общественности. Сам артист не видит в своем поступке ничего особенного. По его словам, он готов расстаться и с другим имуществом ради возможности помочь бойцам и жителям пострадавших территорий.

Сергей не ведет сбор средств с населения. Желающим помочь он советует относить вещи в благотворительные фонды.

В ближайшее время мужчина отправит еще одну фуру с лекарствами и бронежилетами в зону СВО.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил бойца СВО с женитьбой. Этому событию уроженец Рузы посвятил свой отпуск.

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