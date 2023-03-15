Подмосковье 15 марта 2023, 12:06 Житель Солнечногорска представит Московскую область на конкурсе лучших МФЦ России

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Михаил Власов из Солнечногорска победил в региональном конкурсе «Лучший универсальный специалист МФЦ». Глава округа Константин Михальков поздравил его с профессиональным успехом. Вскоре Михаил представит Московскую область на федеральном уровне.

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Глава округа с рабочим визитом посетил главный офис МФЦ в Солнечногорске. Он ознакомился с работой центра, отметив профессионализм сотрудников.

МФЦ Солнечногорска предоставляет 400 видов услуг, из них порядка 200 — в электронном виде. Также для удобства посетителей на базе основного офиса работает «Цифровой МФЦ» на шесть рабочих станций, где можно самостоятельно или с помощью специалиста получить госуслуги в один клик.

«Цифровизация плотно входит в нашу жизнь, она делает ее быстрее, проще, гораздо удобнее. И развитие услуг для населения — первоочередная задача, которую перед нами всеми ставит наш президент и губернатор Андрей Воробьев. Символично, что этот офис наш губернатор открывал в 2014 году в числе первых в регионе. Сегодня МФЦ Солнечногорска — это сильная команда профессионалов», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Основной офис «Мои документы» располагается в Солнечногорске по адресу: улица Тельнова, дом 3/2. Еще один осуществляет свою работу по адресу: деревня Голубое, Тверецкий проезд, строение 18А.

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