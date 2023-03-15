Подмосковье 15 марта 2023, 08:31 Житель Солнечногорска победил в экстремальном лыжном марафоне в Карелии

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Житель городского округа Солнечногорск Алексей Уваров победил в экстремальном лыжном марафоне на фестивале зимних видов спорта KareliaSkiFest 7.0 в Карелии. Он первым преодолел дистанцию в 70 километров от острова Кижи до Онежской набережной в Петрозаводске с результатом 5:59:58.

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Участие в экстремальной гонке приняли 52 лыжника из Петрозаводска, Нижнего Новгорода, Самары, Тольятти, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Спортсменам пришлось сопротивляться сильному встречному ветру и метели в условиях практически нулевой видимости. На некоторых участках дистанции они ехали буквально по колено в снегу из-за разыгравшейся накануне мероприятия снежной бури.

«Алексей Уваров — воспитанник Солнечногорской федерации лыжных гонок. С начала 2000-х он принимает участие в марафонах и лыжных гонках на территории России, а также занимает почетные первые места в таких соревнованиях как „Воронежский марафон“, „Николов Перевоз“, „Марафон А. Завьялова“. Настоящим испытанием для спортсмена стал марафон в Карелии. Поздравляю с заслуженной победой!» — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Фестиваль KareliaSkiFest 7.0 проходил в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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