Подмосковье 25 мая 2023, 11:28 Житель Солнечногорска победил на областном беговом фестивале в Чулкове

Читать 360tv в

Житель Солнечногорска Антон Нестеренко успешно выступил на подмосковном беговом фестивале «Трейл де Чулково». Спортсмен занял первое место в забеге по природному рельефу.

Антон преодолел дистанцию в 40 километров за три часа и 24 минуты. Он стал лучшим из 15 участников. В забеге также были еще три дистанции, но солнечногорец выбрал самую сложную.

Реклама

«В воскресенье спонтанно выехали в Чулково. Очень уж там классные горки», — поделился в социальных сетях Антон.

Спортсмены на маршруте поднимались на высоту 1350 метров, преодолевали участки трассы с болотами и бродами, длинные подъемы и спуски, перегоны вдоль полей и леса, песчаный карьер и овраги.

Напомним, что в начале мая Антон Нестеренко стал победителем ультрамарафона в Геленджике. Он пробежал 70 километров за шесть часов и 52 минуты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о необходимости развития в регионе спортивной инфраструктуры.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».