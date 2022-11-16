Подмосковье 16 ноября 2022, 14:06 Житель Шатуры заплатит штраф за незаконную рубку деревьев вблизи деревни Андреевские Выселки

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Лесная охрана обнаружила в Шатуре незаконную рубку сосен и берез. Патрулирование прошло в минувшие выходные, сообщили в Комлесхозе Подмосковья. Сумма причиненного ущерба составила 84 тысячи рублей.

Участковый инспектор по охране леса Павел Пигаль во время патрулирования обнаружил стоящий у дороги мотоблок. Подъехав ближе, он увидел мужчину, работающего бензопилой. На место вызвали полицию.

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Начальник отдела организации лесной охраны «Мособллеса» в Шатуре Алексей Бутин рассказал, что специалисты оценили ущерб в более чем 84 тысячи рублей. Виновнику грозит штраф или лишение свободы с обязанностью выплатить сумму ущерба.

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Жителям напомнил, что законно получить дрова можно, оформив договор купли-продажи через МФЦ или собрав валежник.

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