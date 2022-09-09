Барабанщик сыграл AC/DC на воздушном шаре в Серпухове и установил мировой рекорд | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 09:33 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Барабанщик сыграл AC/DC на воздушном шаре в Серпухове и установил мировой рекорд

Читать 360tv в

Барабанщик Владимир Дягель исполнил свои любимые песни в небе Серпухова. Мужчина поднялся на высоту около тысячи метров на воздушном шаре и установил мировой рекорд.

Музыкант Владимир Дягель рассказал, что изначально планировал подняться в небо с барабанами на платформе, которую бы прикрепили к вертолету. Однако вышло все немного иначе, но не менее эффектно.

Реклама

«У меня было желание сделать платформу и подвесить ее за вертолет. Просто хотел подняться в небо с барабанами. Мы это все смотрели, обсуждали, рисовали. Вертолетчики сказали, что это не будет эффектно — нужно подвесить ее под шар», — рассказал барабанщик.

Реклама

Платформу мужчина собрал сам, советуясь с друзьями и пилотом. Они же помогли музыканту во время запуска.

В небе мужчина исполнил песни группы AC/DC, а затем — собственного сочинения. В небе Владимир смог даже позавтракать. Уверяет, что это не единственная его невероятная идея и на полете он не остановится.

Благодарность за подготовку установки мирового рекорда передали пилоту воздушного шара Вячеславу Новоселову, основателю аэродрома «Финам» Дмитрию Киселеву, Андрею Пархоменко и его команде, оператору Павлу Дехтярю, а также Николаю Хребтову и Максиму Проскурину.

0 0 0 0 0 0