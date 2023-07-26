26 июля 2023, 05:55
Житель Серпухова стал вторым на всероссийских соревнованиях по воркауту в Солнечногорске
Артем Бычков из Серпухова получил серебряную медаль на всероссийском чемпионате по воркауту. Мероприятие прошло в Солнечногорске, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях поучаствовали спортсмены из 55 регионов. Чемпионат разделили на два турнира. «Битва Регионов» определила сильнейших во фристайле.
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На турнире «Кубок Стальных Братьев» можно было выступить в трех дисциплинах: Workout Battles, Freestylebar и Strong Battles. Бычков занял второе место в направлении Freestylebar. Он уступил только спортсмену из Краснодарского края.
Чемпионат прошел в ТЦ «Зеленопарк» 22 и 23 июля.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что местным жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.
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