Подмосковье 26 июля 2023, 05:55 Житель Серпухова стал вторым на всероссийских соревнованиях по воркауту в Солнечногорске Фото: STEEL BROTHERS TEAM

Читать 360tv в

Артем Бычков из Серпухова получил серебряную медаль на всероссийском чемпионате по воркауту. Мероприятие прошло в Солнечногорске, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях поучаствовали спортсмены из 55 регионов. Чемпионат разделили на два турнира. «Битва Регионов» определила сильнейших во фристайле.

Реклама

На турнире «Кубок Стальных Братьев» можно было выступить в трех дисциплинах: Workout Battles, Freestylebar и Strong Battles. Бычков занял второе место в направлении Freestylebar. Он уступил только спортсмену из Краснодарского края.

Чемпионат прошел в ТЦ «Зеленопарк» 22 и 23 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что местным жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».