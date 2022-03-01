Житель Серпухова начал делать протезы для животных из подручных материалов

Собака по кличке Найда сейчас привыкает к «новой» лапе. Этот протез из подручных материалов делал Сергей Трынкин. Житель Серпухова бесплатно и от чистого сердца помогает питомцам, которые потеряли конечность, снова стать четвероногими.

«Мы с ней полюбились сразу с первого взгляда. Я когда первый раз ее посмотрел, потом ушел. Рассказывают, что она потом скулила», — поделился Трынкин подробностями первой встречи с Найдой.

Найду мужчина взял из приюта на реабилитацию, чтобы привыкала к протезу. С ноября Трынкин сделал более 60 приспособлений для больных животных. Сначала были коляски, а потом инженер-конструктор по профессии начал мастерить и протезы.

Оставить у себя новую подопечную, к сожалению, не может. У самого уже две собаки, а дома ждут еще и коты — всех когда-то спасли. Желание помочь натолкнуло Сергея на инженерную мысль, когда он увидел на YouTube ролик про собаку-инвалида.

«И в комментариях очень много было просьб, кто может взяться сделать такую коляску. Ну и на одну из этих просьб я написал: давайте, я вам сделаю. Хотя я знал, что я смогу, никогда опыта такого не было», — рассказал Трынкин.

В ход пошли водопроводные трубы, колеса и текстиль. А для изготовления протезов — пластиковая бутылка, поролон, ножницы и строительный фен.

Самое сложное — сделать модель конечности. Тут уже в дело вступает 3D-принтер. Его Сергею подарил неравнодушный — слава о «Кулибине» из Серпухова разошлась очень быстро. Ему пишут из разных уголков России и просят помочь, ведь протезы и коляски для животных стоят очень дорого. Сергей же смог найти доступную альтернативу.

У Найды экземпляр с амортизацией. Но скоро будет новый — с подвижной нижней частью, чтобы точнее имитировать движения лапы. Постоянные примерки модель совсем не утомляют.

Теперь Найде ничего не угрожает, хотя передней лапы ее лишили человеческая жестокость и удар ледоруба. Но после Найда узнала, что такое настоящая забота.

«Интересно, вообще, наблюдать за ними. Каждый раз радуется сердце, что они живут в полном здравии, не на улице», — отметила супруга Сергея Светлана.

Вот и найденышу Найде надеются найти любящих хозяев. А пока она не обретет семью, Сергей будет навещать подопечную. И еще — собирается записать обучающий ролик с инструкцией по сборке протезов. Говорит, можно обойтись и без 3D-принтера — это значит, что каждый хозяин сможет сделать жизнь своего особенного питомца лучше.