Подмосковье 09 сентября 2023, 13:08 Житель Щелкова проголосовал на выборах в костюме белого медведя Пресс-служба администрации городского округа Щелково

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Житель Щелкова Владислав выбрал для похода на избирательный участок необычный образ. Молодой человек решил сделать свой выбор губернатора Подмосковья в костюме белого медведя.

Парень принял участие в выборах впервые. В образе белого медведя он предъявил паспорт и получил бюллетень. Молодому человеку удалось удивить и поднять настроение присутствующим.

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Муниципальные и губернаторские выборы в Подмосковье проходят с 8 по 10 сентября. В регионе применили формат дистанционного электронного голосования для удобства избирателей. Сделать свой выбор можно и очно.