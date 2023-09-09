09 сентября 2023, 13:08
Житель Щелкова проголосовал на выборах в костюме белого медведя
Житель Щелкова Владислав выбрал для похода на избирательный участок необычный образ. Молодой человек решил сделать свой выбор губернатора Подмосковья в костюме белого медведя.
Парень принял участие в выборах впервые. В образе белого медведя он предъявил паспорт и получил бюллетень. Молодому человеку удалось удивить и поднять настроение присутствующим.
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Муниципальные и губернаторские выборы в Подмосковье проходят с 8 по 10 сентября. В регионе применили формат дистанционного электронного голосования для удобства избирателей. Сделать свой выбор можно и очно.
Щелково
Единый день голосования
Выборы в Подмосковье — 2023
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