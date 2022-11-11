Подмосковье 11 ноября 2022, 02:14 Житель Реутова занял второе место на чемпионате мира по гонкам с препятствиями Телеканал "360"

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В России активно набирает популярность «ниндзя — спорт» или, другими словами, беговые гонки с искусственно созданными препятствиями. Свои чемпионы в этой дисциплине есть и в Подмосковье. Житель Реутова, 18-летний Юрий Прокудин, занял на чемпионате мира втрое место.

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Соревнования проходили в сентябре в США. Побороться за призовые места приехали спортсмены из 65 стран. По словам Прокудина, конкуренция была серьезная, но это не помешало ему занять второе место в категории профессиональных атлетов.

Телеканал "360" Телеканал "360"

Юрий Прокудин не только талантливый спортсмен, но и отличный мотиватор. Специально для съемочной группы «360» он провел тренировку и показал несколько элементов.

Разумеется, как и в любом спорте, решают все тренировки и опыт. В гонках с препятствиями Прокудин уже более пяти лет. Ранее он начал заниматься спортивной гимнастикой и даже получил звание кандидата в мастера спорта. В новую дисциплину парня привел отец, который не только занимается этим спортом, но и развивает его. Николай Прокудин является руководителем Детской лиги гонок с препятствиями.