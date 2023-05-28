Подмосковье 28 мая 2023, 05:35 Житель Реутова собрал окопную баню для участников СВО

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Житель городского округа Реутов Валерий создал окопную баню для бойцов СВО. Мужчина посвятил 29 лет жизни боевой службе, сейчас в зоне специальной военной операции находится сын Валерия.

Внутри авторской палатки солдаты смогут готовить еду, принимать душ и сушить одежду, также в бане установили удобное зеркало и умывальник. Печи для бани Валерий сделал своими руками вместе с помощниками. С помощью ручек и колес конструкцию удобно перемещать. По чертежам жителя Реутова два рязанских завода запустили массовое производство для фронта, первую партию уже отправили в зону СВО.

«Мы познакомились с Валерием Анатольевичем. Он сказал, что делает баню фронтовую, и для нее нужны маскировочные сети. Вот мы сделали ещё и сети для бани», — рассказала волонтер организации «Победа за нами» Елена Крылова.

На сборку окопной бани команда Валерия потратила около месяца. В благодарность за работу мужчина вручил грамоты единомышленникам. Изобретение отправят в зону СВО в начале лета, а автор бани уже готовится к реализации новых идей.

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