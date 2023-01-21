Подмосковье

21 января 2023, 02:53

Житель Пушкинского городского округа начал заниматься раскопками артефактов в Египте

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Житель Пушкинского городского округа Николай Лаврентьев работает в библиотеке имени Маяковского. Несколько лет назад молодой человек серьезно увлекся изучением истории Древнего Египта и Древней Нубии (ныне Судан). Вот уже два года Николай с составе экспедиции ездит на раскопки по историческим местам Древнего мира.

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«В Судане в этом году мы нашли очень много скелетов, и впервые мне поручили зачистить скелет. Было очень круто, увлекательно, интересно, но и немножко страшновато, потому что боишься повредить, они очень хрупкие. Их нужно счищать очень скрупулезно, очень кропотливо, но при этом не так медленно», — рассказал Николай.

Основные поиски проводятся в Гизе, непосредственно перед знаменитыми пирамидами. В Судане ведут раскопки столицы древнего нубийского царства Мероэ.

ГАУ АИС «Подмосковье»
ГАУ АИС «Подмосковье»
ГАУ АИС «Подмосковье»
ГАУ АИС «Подмосковье»
ГАУ АИС «Подмосковье»
ГАУ АИС «Подмосковье»

«В Египте мы проводим археологические раскопки в Гизе, прямо перед пирамидами. Это отвал, сформированный в конце XIX века <…> У нас немного более поздний некрополь, это шестая династия, некрополь чиновников, но который, конечно же был переиспользован в последствии, и сейчас мы находим более поздние захоронения. В Судане мы копаем столицу древнего царства нубийского Мероэ», — поделился Николай.

Это место находится между пятым и шестым порогами Нила, что располагается далеко на юге от исторического Египта. Тем не менее город очень интересный, отметил египтолог.

«Мы капаем не в основной застройке, а чуть севернее, это так называемый храм Исиды. Что это такое мы пока еще сами не знаем, храм был раскопан в начале прошлого века», — поделился Николай.

ГАУ АИС «Подмосковье»
ГАУ АИС «Подмосковье»

Ежегодно по результатам археологических поисков и найденных артефактов готовятся отчеты и передаются в службу древности Судана, Министерство Древности Египта, и отдельный отчет идет в Институт Востоковедения Академии наук. Некоторые промежуточные данные публикуются в статьях периодических изданий Института Востоковедения, и выходят монографии.

«Сам процесс раскопок вызывает множество эмоций. Это, в первую очередь, азарт и желание найти что-то интересное и значимое для истории. В нашей работе важно быть аккуратным, чтобы не навредить памятнику и следам прошлого», — отметил египтолог.

Плоды трудов Николая и его команды уже сегодня можно найти на страницах Томов о Гизе, посвященных гробницам разных вельмож.

Николай очень благодарен своим наставникам и научным руководителям, Александру Сафронову и Элеоноре Кормышевой, которые сыграли важную роль в его становлении и развитии в науке. Николай имеет высшее образование: окончил Российский государственный гуманитарный университет. Сейчас трудится в библиотеке имени В. Маяковского в Пушкино, совмещая работу с активной деятельностью в Институте востоковедения Российской академии наук.

Египет

Археология

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