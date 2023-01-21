Подмосковье 21 января 2023, 02:53 Житель Пушкинского городского округа начал заниматься раскопками артефактов в Египте ГАУ АИС «Подмосковье»

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Житель Пушкинского городского округа Николай Лаврентьев работает в библиотеке имени Маяковского. Несколько лет назад молодой человек серьезно увлекся изучением истории Древнего Египта и Древней Нубии (ныне Судан). Вот уже два года Николай с составе экспедиции ездит на раскопки по историческим местам Древнего мира.

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«В Судане в этом году мы нашли очень много скелетов, и впервые мне поручили зачистить скелет. Было очень круто, увлекательно, интересно, но и немножко страшновато, потому что боишься повредить, они очень хрупкие. Их нужно счищать очень скрупулезно, очень кропотливо, но при этом не так медленно», — рассказал Николай.

Основные поиски проводятся в Гизе, непосредственно перед знаменитыми пирамидами. В Судане ведут раскопки столицы древнего нубийского царства Мероэ.

ГАУ АИС «Подмосковье» ГАУ АИС «Подмосковье» ГАУ АИС «Подмосковье»

«В Египте мы проводим археологические раскопки в Гизе, прямо перед пирамидами. Это отвал, сформированный в конце XIX века <…> У нас немного более поздний некрополь, это шестая династия, некрополь чиновников, но который, конечно же был переиспользован в последствии, и сейчас мы находим более поздние захоронения. В Судане мы копаем столицу древнего царства нубийского Мероэ», — поделился Николай.

Это место находится между пятым и шестым порогами Нила, что располагается далеко на юге от исторического Египта. Тем не менее город очень интересный, отметил египтолог.

«Мы капаем не в основной застройке, а чуть севернее, это так называемый храм Исиды. Что это такое мы пока еще сами не знаем, храм был раскопан в начале прошлого века», — поделился Николай.

ГАУ АИС «Подмосковье»

Ежегодно по результатам археологических поисков и найденных артефактов готовятся отчеты и передаются в службу древности Судана, Министерство Древности Египта, и отдельный отчет идет в Институт Востоковедения Академии наук. Некоторые промежуточные данные публикуются в статьях периодических изданий Института Востоковедения, и выходят монографии.

«Сам процесс раскопок вызывает множество эмоций. Это, в первую очередь, азарт и желание найти что-то интересное и значимое для истории. В нашей работе важно быть аккуратным, чтобы не навредить памятнику и следам прошлого», — отметил египтолог.

Плоды трудов Николая и его команды уже сегодня можно найти на страницах Томов о Гизе, посвященных гробницам разных вельмож.

Николай очень благодарен своим наставникам и научным руководителям, Александру Сафронову и Элеоноре Кормышевой, которые сыграли важную роль в его становлении и развитии в науке. Николай имеет высшее образование: окончил Российский государственный гуманитарный университет. Сейчас трудится в библиотеке имени В. Маяковского в Пушкино, совмещая работу с активной деятельностью в Институте востоковедения Российской академии наук.