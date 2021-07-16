Житель Подольска хобби превратил в бизнес и начал разводить гигантских креветок

Житель Подольска Михаил Кондрашов решил превратить любимое дело в бизнес, начав разводить гигантских креветок. Его дело стало настолько успешным, что он теперь задумывается расширить производство деликатесов, чтобы хватило всему Подмосковью.

Попасться в клешни креветки для Михаила Кондрашова привычное дело. Ракообразных он начал разводить два года назад. Сначала у него была пара особей.

«Я взял семью, а они начали размножаться. У меня тут все размножается», — рассказал он «360».

Как итог — 19 аквариумов и один бассейн с пресноводными креветками Макробрахиум Розенберга. В природе этот вид живет в Индии, Таиланде и Вьетнаме. Но Кондрашов создал условия для них в подмосковном Подольске.

«Совсем маленькая личинка, когда она только рождается, живет в соленой воде. И ей нужно создавать условия», — объяснил собеседник.

В неволе в аквариум к личинкам добавляют соль. Взрослые креветки вырастают в длину около 20 сантиметров и набирают до 150 граммов. В уходе неприхотливы. Главное — аэрация и правильная температура воды. Кормить нужно раз в день. Упаковки за семь тысяч рублей хватает на год.

Самка вынашивает пять тысяч икринок. В дикой природе из них выживает только 1%. В неволе цифры выше — 15–20%. Но мужчина научился сохранять половину потомства. Часть мальков он продает. Поэтому хобби получилось самоокупаемым. В планах — глобальное производство. В рыбных магазинах эти креветки, привезенные из Таиланда, Китая, продаются где-то около 800–1500 тысячи рублей за штучку.

«Выходим с партнерами на тот уровень, что если выращивать ее промышленно, то она должна стоить где-то 2500 рублей за килограмм», — поделился собеседник.

В ресторанах такое блюдо в среднем стоит около двух тысяч рублей за одну креветку. Благодаря своему хобби Михаил Кондрашов обедает таким деликатесом каждый день.

Житель Подольска планирует получить сертификат на производство и увеличить объемы — с 600 килограммов до трех тонн в год. Так деликатес станет доступен всем жителям Москвы и Подмосковья.