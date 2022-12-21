Подмосковье 21 декабря 2022, 14:42 Житель подмосковной деревни Заполицы получил уголовный срок и штраф за незаконную рубку леса

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Несколько месяцев длилось разбирательство по факту незаконной рубки деревьев, которую зафиксировали сотрудники Авсюнинского участкового лесничества в феврале 2022 года. В результате житель деревни Заполицы (Орехово-Зуево) был признан виновным. Он получил год лишения свободы условно и большой штраф.

Лесничие патрулировали территорию возле деревни Заполицы и заметили два свежеспиленных пня. Рядом с ними лежали только что заготовленные сосновые бревна. Следы волочения стволов привели к частному дому, во дворе которого тоже лежали свежеспиленные сосны. Завели уголовное дело.

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Суд установил, что общий объем срубленной древесины составил 7,56 кубического метра. Ущерб лесному фонду оценили в 317 тысяч 712 рублей 18 копеек.

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«Гражданина признали виновным в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно и полного возмещения причиненного ущерба в размере более 317 тысяч рублей», — рассказала начальник отдела организации лесной охраны Орехово-Зуевского филиала компании «Мособллес» Екатерина Гуляева.

На этой неделе лесничие взяли под охрану молодые хвойные деревья в Подмосковье и начали операцию «Елочка». За незаконную рубку зеленой красавицы нарушителям грозит штраф.

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