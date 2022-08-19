Житель подмосковной деревни вырастил самую большую тыкву в России

Тыквы-гиганты начали появляться на огороде у жителя деревни Староходыкино Луховиц Андрея с 2018 года. Тогда огромный плод уродился весом 645 с половиной килограммов — и прямиком отправился на выставку достижений. А потом с каждым годом тыквы вырастали все больше и больше — пока не преодолели отметку 800 килограммов.

«Эти тыквы абсолютно съедобные. Они очень сладкие, сочные, с дынно-огуречным ароматом. И у этой тыквы есть сорт „Гигант Атлантик“. И в Европе, и в Соединенных Штатах Америки выращивают тыквы больше тонны. Рекорд мира — 1240 килограммов. То есть моя тыковка — она не такая и большая», — рассказывает Андрей Гусев.

Тыквы выращивают на органических удобрениях, никакую химию они не воспринимают.

Самую большую тыкву ждет поистине грандиозная слава. 10 сентября она отправится на выставку тыкв в Ульяновск, а затем — на конкурс в Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород». А вот доставить ее на все эти фестивали будет весьма непросто.

«Поднимать манипулятором. Разберу теплицу, заедет манипулятор, где ему удобно будет, и так же он ее разгружать будет. Потому что руками ее невозможно. Я думаю, что к концу сезона она наберет полноценные 900 килограммов», — пояснил Андрей Гусев.

Пока тыква еще продолжает расти, Андрей бережно укрывает ее одеялами, чтобы она не потрескалась от необычной августовской жары. И самая большая тыква страны засыпает — в ожидании своего звездного часа.